СМИ сообщили о массовой распродаже акции руководством крупнейших корпораций США

Вашингтон, 5 декабря. Уровень продаж акций со стороны корпоративных инсайдеров и директоров компаний в 2021 побил исторический рекорд, составив 69 миллиардов долларов.

Согласно отчетам, руководители крупнейших корпораций, включая Илона Маска, Джефа Безоса и Марка Цукерберга, нарастили темпы продаж акций своих компаний. Их примеру последовали члены семьи Уолтон — владельцы розничной сети Walmart, а также генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и сооснователи интернет-гиганта Google Сергей Брин и Ларри Пейдж.

Суммарный объем акций, которые продали руководители крупных корпораций, на 30% превысил уровень предыдущего года и на 79% перекрыл средние показатели за последние 10 лет. При этом, как подчеркивают биржевые аналитики, эта цифра еще не окончательная, так как декабрь традиционно является месяцем, на который приходится максимальное количество инсайдерских продаж.

MARKETS: Elon Musk and Jeff Bezos have sold $20 billion of Tesla and Amazon stock this year as insider sales soared to a record high.https://t.co/FuHMR6NamL — Business Insider Africa (@BusInsiderSSA) December 3, 2021

Многие связывают значительный рост продаж акций со стремлением крупных игроков оптимизировать налоги в преддверии вступления в силу нового налогового законодательства, которое вступит в силу 1 января 2022 года. Согласно новому закону, прирост капитала, превышающего 250 тыс. долларов, будет облагаться ставкой в 7%. Другим фактором специалисты называют исторически высокую стоимость акций.

«Увеличение долларовой стоимости инсайдерских продаж в 2021 году можно объяснить множеством факторов, при этом исторически высокая стоимость акций является основным фактором», — говорит директор по исследованиям InsiderScore/Verity Бен Сильверман.

The increase in the dollar value of insider sales in 2021 can be attributed to multiple factors, with historically high stock valuations being the primary driver․...#MONEY#StockMarket https://t.co/XtApl39qIM — DKODING (@kaistha_deepak) December 4, 2021

В то же время массированные продажи акций со стороны крупных игроков вызывает обеспокоенность со стороны многих инвесторов, которые усматривают в этих действиях желание осведомленных толстосумов выйти из ценных бумаг на пике рынка, пока цена акций и спрос на них высоки.

«Инсайдеры продают так, как будто завтрашнего дня не существует»

Meanwhile insiders are selling their stocks like there's no tomorrow...



Aggregate Annual Insiders Sales: pic.twitter.com/lEadWM0Sad — Aleksander Autina Waszczynski ???????????????? (@AAutina) December 4, 2021

И эти опасения имеют под собой ряд оснований: фондовый рынок давно превратился в «вещь в себе» и его состояние практически никак не отражает состояние реальной экономики — в то время, как в стране растет инфляция, снижается платежеспособный спрос и наблюдается дефицит многих товаров, биржевые индексы продолжают расти. Многие понимают и признают, что этот рост рано или поздно превратится в крах, который обнулит огромное количество капиталов. По сути, американский фондовый рынок напоминает сейчас классическую финансовую пирамиду и главная задача ее участников — вовремя выйти.

Масла в огонь подливает и руководство МВФ, которое призвало директора Федеральной резервной систему США Джерома Пауэлла ускорить темпы сокращения выкупа ценных бумаг с рынка и повышения базовой ставки, которые руководитель ФРС озвучил в конце сентября.

Все это делает обстановку на бирже крайне нервной, когда любое необдуманное действие может привести к самым серьезным последствиям.