Экс-«блестящая» Ольга Орлова призналась, что тайно вышла замуж

Москва, 5 декабря. Эстрадная певица, актриса, автор песен, телеведущая и зоозащитник Ольга Орлова вышла замуж. Свадьба состоялась ровно во вторую годовщину знакомства втайне ото всех.

Артистка призналась, что долго не могла решиться — делиться радостной новостью о замужестве или нет. Однако, по ее словам, именно о таких светлых и хороших событиях хочется рассказывать. Экс-участница группы «Блестящие» отметила, что очень счастлива со своим избранником.

«Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила!» — сообщила о счастливом событии Орлова на своей личной странице в Instagram.

Pr Scr instagram.com / @olgaorlova1311

Орлова любит отвечать на вопросы подписчиков и рассуждать о женском счастье. Ранее она давала советы об отношениях с женатыми мужчинами. Артистка посоветовала каждой женщине не обесценивать себя и ждать «единственного».