Россияне в среднем готовы потратить на новогодние подарки 13 тысяч рублей

Москва, 5 декабря. Эксперты сервиса по подбору вакансий SuperJob провели исследование и выяснили, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году.

Согласно опросу, в среднем жители России хотели бы потратить на сюрпризы близким 13 тысяч рублей. В Москве данная сумма составляет 17 тысяч рублей, в Хабаровске и Ростове-на-Дону — 16 тысяч рублей, петербуржцы заявили, что готовы потратить 15 тысяч.

Большинство респондентов — около 66% планирует дарить подарки членам своей семьи, а 32% участников ответили, что собираются обрадовать возлюбленных. При этом только 16% россиян полностью откажутся от новогодних подарков.

Компания SuperJob опросила три тысячи респондентов, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Оказалось, что мужчины были бы рады новому гаджету в подарок, а женщины хотели бы получить драгоценности.