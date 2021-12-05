Турция продолжит сотрудничество с Россией по программе создания истребителя TF-X

Анкара, 5 декабря. Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере оборонной промышленности, в том числе по программе создания турецкого истребителя TF-X, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

В интервью изданию Milliyet он сообщил, что переговоры с Россией включают в себя много пунктов, которые касаются сотрудничества между странами в различных сферах. По его словам, стороны активно обсуждают совместную работу над истребителем TF-X, который «выйдет из ангара» в 2023 году.

«Существует выбранный нами тип двигателя, и есть определенные системы. Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации», — рассказал Демир.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В телефонном режиме лидеры двух стран поговорили о Закавказье.