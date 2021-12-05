Концерн Honda Motor отзовет 788 тысяч авто из-за неисправного замка капота

Москва, 5 декабря. Японский автоконцерн Honda объявил об отзыве 788 тысяч автомобилей — внедорожников и пикапов. Причина заключается в неисправных капотах, которые могут открываться во время движения.

Отзыв касается моделей Passport, Pilot и Ridgeline 2016–2019 годов выпуска. Из общего числа отзываемых транспортных средств почти 725 тыс. приходится на США, уточняет агентство Associated Press.

По информации автокомпании, неисправность связана с возможным повреждением фиксатора защелки капота. В дилерских центрах марки можно будет бесплатно отремонтировать фиксатор или заменить весь капот.

Машины с пробегом с января по ноябрь 2021 года подорожали в России в среднем на 34%, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат». По их данным, в ноябре средняя стоимость подержанного автомобиля в РФ достигла 922 тыс. рублей.