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Geely готовит для России две новинки в 2022 году

Экономика
Geely готовит для России две новинки в 2022 году
geely-motors.com  /  Geely

Москва, 5 декабря. Китайская компания Geely собирается представить на российском рынке в 2022 году сразу две новые модели машин. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе автопроизводителя.

Речь идет о полноразмерном кроссовере Geely KX-11, который был представлен в прошлом году в рамках автосалона в Шанхае. Новинка станет первой моделью бренда на российском рынке в сегменте D-SUV.

Кроме того, компания собирается выпустить в России переднеприводную модификацию Geely Atlas Pro. Автомобиль станет первой массовой моделью на российском рынке, чей двигатель работает по схеме «мягкого гибрида».

Китайские автомобили становятся все более популярны среди россиян на фоне дефицита микрочипов, необходимых для производства многих компонентов. По данным портала «Китайские автолюбители», доля продаж машин из Китая в августе 2021 года составила 7,7%.

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