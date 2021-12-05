Нардеп Шуфрич рассказал о резком ответе главы Госдепа США украинскому министру в Швеции

Стокгольм, 5 декабря. После непродолжительного разговора с Энтони Блинкеном за закрытыми дверьми глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко сменил риторику в вопросе вступления в НАТО.

На неожиданный для многих его коллег разворот министра иностранных дел Украины в беседе с Владимиром Соловьевым обратил внимание народный депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, иронично отметив, что глава МИД, по всей видимости, нарвался на жесткую отповедь «американского партнера».

Депутат от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» легко расшифровал информационную кампанию Офиса президента по разжиганию в обществе паники из-за воображаемого вторжения российских войск. Он напомнил, что еще в мае этого года подконтрольные Банковой СМИ активно разгоняли аналогичный тезис, а буквально через месяц оказалось, что Зеленский героически спас Украину от войны (по версии тех же СМИ). Американцы тогда поддерживали пиар украинского гаранта. Шуфрич выразил уверенность, что и сегодня в какой-то мере «угроза нападения» объясняется именно этим. Владимир Зеленский отчаянно пытается спасти свой падающий рейтинг и идет по проторенной дорожке русофобии.

Global Look Press / John Macdougall/dpa

Народный депутат заявил, что все здравомыслящие украинцы с нетерпением ждут переговоров российского и американского президентов, так как понимают, что от этой беседы может зависеть дальнейшая судьба их страны. Также Украина пристально следила за встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном на полях саммита в Стокгольме. Послушав комментарии украинского министра Дмитрия Кулебы Шуфрич понял, что главный украинский дипломат на вышеупомянутом саммите потерпел сокрушительное фиаско. Дело в том, что министр вдруг официально заявил, что двери в НАТО для Украины закрыты, чего еще никто из команды Зеленского себе не позволял.

«Там же в Стокгольме с Блинкеном встретился и наш министр Дмитрий Кулеба, после чего сделал неожиданный для всех разворот в натовской риторике. Он, в частности, сказал, что двери в НАТО для Украины закрыты. То есть впервые при Зеленском, представитель власти высокого уровня официально заявил, что о НАТО Украине можно забыть. Впервые так жестко и бескомпромиссно. То есть Блинкен за закрытыми дверьми поставил Кулебу на место, причем болезненно. По-другому и не объяснить столь резкую смену парадигмы, на которой построена идеология всего майданного режима. Страшно подумать, как и что говорил ему Блинкен в ответ на стандартные мольбы о членстве в НАТО», — иронично отметил Шуфрич.

Депутат подчеркнул, что это заявление главы МИД Украины после саммита в Швеции имеет действительно огромное значение. Ведь он не просто сухо отчитался перед президентом, но и высказался на всю страну. Значит его действительно жестко осадили и запретили рассказывать сказки о скором вступлении в НАТО даже в рамках пропаганды среди населения.

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