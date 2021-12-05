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Ливийские депутаты призвали парламент созвать экстренное заседание по выборам

Весь мир
Ливийские депутаты призвали парламент созвать экстренное заседание по выборам
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 5 декабря. Более 70 членов Палаты представителей Ливии призвали провести 6 декабря экстренное заседание и обсудить возможности обезопасить будущие выборы от стоящих перед ними угроз.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое подписали 72 депутата. Они подчеркнули необходимость присутствия на встрече главы Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имада ас-Саиха и руководителей силовых структур для подотчетности. Кроме того, члены Палаты представителей предостерегают избирком от оглашения окончательных списков кандидатов в президенты до проведения парламентского заседания.

 

 

В заявлении добавлено, что в электоральном процессе наблюдаются негативные тенденции и невыполнение Закона о выборах президента со стороны избирательной комиссии. По мнению подписавших документ депутатов, ВИК умалчивает о подозрительных и мошеннических действиях, а также о давлении на юридические органы при вынесении ими заключений.

«Мы не станем бездейственно наблюдать за махинациями, подкупами голосов и оскорблениями судебной власти», — говорится в заявлении депутатов.

Ранее ВИК допустила к участию в предвыборной гонке главу Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу, который, несмотря на требования закона, продолжает занимать должность и принимать решения в качестве премьера и министра обороны. Кроме того, спорным остается вопрос о его двойном гражданстве, неприемлемом для любого кандидата в президенты.

Ранее директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил об угрозе срыва выборов после незаконного исключения из списка ряда кандидатов. По его словам, стабильность электорального процесса в стране также во многом зависит от невмешательства иностранных государств.

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выборы ливия
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