Первый президент Украины Кравчук заявил об ответственности за Беловежское соглашение

Киев, 5 декабря. Экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал грядущее 30-летие с момента официального распада СССР.

По словам политика, люди в СССР были готовы к тому, что Союз распадется, об этом говорит отсутствие протестов после подписания Беловежского соглашения. Кравчук заявил, что развал Союза нельзя назвать переворотом. Он добавил, что у участников соглашения не было радости от подписания документа, так как все понимали ответственность.

«Сказать, что радость у нас была — не было. Не пели, не танцевали. Мы понимали ответственность и сложность проблемы. Чувство первое, что у меня лично было — это ответственность», — признался Кравчук в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза» на канале «Россия 1».

Беловежское соглашение стало следствием политики, проводимой президентом СССР Михаилом Горбачевым, заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что распад Советского Союза является трагедией для жителей страны. По его словам, все, что на протяжении долгого времени строилось и защищалось населением, развалилось.