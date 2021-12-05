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Российские банки усилили конкуренцию в сегменте кредитных карт

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 15:43
Экономика
Российские банки усилили конкуренцию в сегменте кредитных карт
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 декабря. Отечественные кредитные организации увеличили объем предложения кредитных карт, где повышен грейс-период. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков Banki.ru.

Кредиток с увеличенным льготным периодом на российском рынке в текущем году стало гораздо больше, чем год назад. Многие финансовые компании не берут с клиентов проценты по четыре месяца.

Согласно подсчетам экспертов, уже десять банков из топ-50 предлагают подобные продукты. Расширяется предложение по карточкам, где грейс-период составляет 100 дней и более. При этом больше всего представлены карты с ограничениями по льготному периоду в 40-60 дней.

Как считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, увеличение срока, в рамках которого можно не платить проценты, является частью соперничества банков за клиентов. Отмечается, что кредитные организации, расширяя грейс-период, стараются дополнительно заработать на реализации других продуктов, повышенных чеках, либо через высокие ставки межбанковской комиссии.

Специалисты также предупреждают, что нужно быть внимательным, чтобы не выходить за пределы льготного периода, чтобы не получить за задолженность проценты. Поэтому заемщикам важно осознавать, как работает отсчет такого периода.

«Возможен вариант, что отчетный период начинается с момента активации, в первый день месяца, с момента первой покупки и т.д. Для длительного льготного периода могут быть установлены определенные условия по сумме трат. Или длительный беспроцентный период действует только один раз после активации карты, а далее стандартные 50 дней», — поясняет эксперт по карточным продуктам Banki.ru Ольга Станчак.

Жители России уже накопили в качестве долгов по кредитным картам порядка 1,2 трлн рублей, выяснили специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс». В октябре у россиян на руках имелось порядка 44,3 млн таких карточек.

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Все новости / Экономика / Российские банки усилили конкуренцию в сегменте кредитных карт
банки кредитная карта беспроцентный период
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