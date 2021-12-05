Генерал Муженко признался в нехватке сил и средств у ВСУ для «удара» по России

Киев, 5 декабря. Экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко посетовал на неготовность украинской армии начать «превентивную» войну против России.

В интервью изданию «Краiна» генерал заявил, что для вооруженного противостояния с Россией украинской армии нужны ракетные системы и другие виды вооружений. При этом он признался, что оборонная промышленность страны обеспечить ВСУ таким оружием не способна. Муженко добавил, что ВС Украины также страдают от нехватки финансирования и технологической отсталости.

«Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?» — заявил он.

Ранее в Кремле ответили на тиражируемые в западных СМИ сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. Там подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается и не имеет агрессивных планов в отношении каких-либо стран.