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Генерал Муженко признался в нехватке сил и средств у ВСУ для «удара» по России

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 15:44
Армия
Генерал Муженко признался в нехватке сил и средств у ВСУ для «удара» по России
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Киев, 5 декабря. Экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко посетовал на неготовность украинской армии начать «превентивную» войну против России.

В интервью изданию «Краiна» генерал заявил, что для вооруженного противостояния с Россией украинской армии нужны ракетные системы и другие виды вооружений. При этом он признался, что оборонная промышленность страны обеспечить ВСУ таким оружием не способна. Муженко добавил, что ВС Украины также страдают от нехватки финансирования и технологической отсталости.

«Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?» — заявил он.

Ранее в Кремле ответили на тиражируемые в западных СМИ сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. Там подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается и не имеет агрессивных планов в отношении каких-либо стран.

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украина россия всу генштаб война
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