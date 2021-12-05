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Евродепутат Вебер считает, что «СП-2» нужно будет свернуть при «конфликте» РФ с Украиной

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 15:40
Политика
Евродепутат Вебер считает, что «СП-2» нужно будет свернуть при «конфликте» РФ с Украиной
wikipedia.org  /  European Parliamen / CC BY 2.0

Берлин, 5 декабря. Проект «Северный поток — 2» следует свернуть, если Российская Федерация якобы осуществит вторжение на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

По словам Вебера, сосредоточение российских войск на границе с Украиной является для последней стороны «угрозой». Он подчеркнул, что данная ситуация для Североатлантического альянса и западных стран станет проверкой на прочность.

«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», — выразил он свое мнение.

Также, по мнению Вебера, в НАТО высказались о «высокой цене» якобы российского агрессивного выпада в сторону украинского государства. Он призвал немецкие власти озвучить ее. Евродепутат указал, что, если РФ «применит оружие» в данном регионе, то последствием этих действий будет исключение ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что новые попытки американских властей воспрепятствовать запуску газопровода «Северный поток — 2» противоречат ранее достигнутым договоренностям Вашингтона и Берлина. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

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Все новости / Политика / Евродепутат Вебер считает, что «СП-2» нужно будет свернуть при «конфликте» РФ с Украиной
украина берлин рф сп-2 Северный поток — 2
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