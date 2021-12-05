Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 16:56
16:55
Экономика
Вторичное жилье подорожало в России на 37% за год
16:55
Общество
Sony опубликовала новый тизер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли
16:55
Армия
Журналист Коц: яростное сопротивление советских солдат под Москвой переломило ход войны
16:54
Весь мир
Атаки боевиков и предвыборная гонка — что произошло в Ливии с 29 ноября по 5 декабря
16:51
Политика
Российские журналисты рассказали о пунктуальности Путина перед встречей с лидером Вьетнама
16:47
Происшествия
Чернокожий ухажер разбил москвичке лицо за сравнение с трудящимся в поте лица негром
16:47
Происшествия
Суд в Ростове-на-Дону арестовал обвиняемого в убийстве мужчины
16:44
Происшествия
Благодаря подожженной бумаге в Дагестане нашли заблудившегося в горах туриста
16:42
Экономика
Норвежцы продолжают отдавать предпочтение Tesla Model Y
16:39
Происшествия
Саратовский живодер поджег будку с щенками
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ветлицкая нашла «предсказание» о пандемии на купюре номиналом 2 тысячи рублей

Общество
Ветлицкая нашла «предсказание» о пандемии на купюре номиналом 2 тысячи рублей
instagram.com  /  @n_vetlitskaya

Москва, 5 декабря. Певица Наталья Ветлицкая завершила музыкальную карьеру в начале 2000-х и переехала жить в Испанию. Пандемия нарушила ее планы вернуться на сцену, после чего артистка стала видеть предсказания о коронавирусе в обыденных вещах.

Недавно Ветлицкая опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеозапись, которая была сделана, предположительно, ее подписчицей. Женщина заявила, что на купюре в 2 тысячи рублей якобы изображен Ухань, в котором выявили первые случаи заражения коронавирусом. Она также разглядела на российской банкноте намек на первую в мире вакцину «Спутник V» и даже очертания больницы Коммунарки. По словам автора видео, введение QR-кодов также было предсказано и россияне получили предупреждение об этом.

«Короче, купюра 2 тысячи рублей в 2017 году выпущена, да. Уже все знали», — заявила она.

Банк России посвятил купюру Дальнему Востоку. На банкноте изображен Дальневосточный федеральный университет, а по QR-коду можно узнать больше о купюре и проверить ее подлинность.

Ранее Ветлицкая не смогла осуществить свой план по организации турне в российских городах из-за пандемии коронавируса и отказа вакцинироваться.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ветлицкая нашла «предсказание» о пандемии на купюре номиналом 2 тысячи рублей
купюра пандемия Ветлицкая
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать