Ветлицкая нашла «предсказание» о пандемии на купюре номиналом 2 тысячи рублей

Москва, 5 декабря. Певица Наталья Ветлицкая завершила музыкальную карьеру в начале 2000-х и переехала жить в Испанию. Пандемия нарушила ее планы вернуться на сцену, после чего артистка стала видеть предсказания о коронавирусе в обыденных вещах.

Недавно Ветлицкая опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеозапись, которая была сделана, предположительно, ее подписчицей. Женщина заявила, что на купюре в 2 тысячи рублей якобы изображен Ухань, в котором выявили первые случаи заражения коронавирусом. Она также разглядела на российской банкноте намек на первую в мире вакцину «Спутник V» и даже очертания больницы Коммунарки. По словам автора видео, введение QR-кодов также было предсказано и россияне получили предупреждение об этом.

«Короче, купюра 2 тысячи рублей в 2017 году выпущена, да. Уже все знали», — заявила она.

Банк России посвятил купюру Дальнему Востоку. На банкноте изображен Дальневосточный федеральный университет, а по QR-коду можно узнать больше о купюре и проверить ее подлинность.

Ранее Ветлицкая не смогла осуществить свой план по организации турне в российских городах из-за пандемии коронавируса и отказа вакцинироваться.