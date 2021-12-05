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Новая выплата в 6350 рублей поступит некоторым россиянам на карту «Мир»

Экономика
Новая выплата в 6350 рублей поступит некоторым россиянам на карту «Мир»
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 декабря. Новое денежное пособие от Пенсионного фонда России начнет поступать части россиян на карту «Мир» в ближайшее время. Рассчитывать на него смогут женщины, ожидающие рождения ребенка.

Чтобы получить деньги, средний доход на одного члена семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. В среднем по стране эта сумма равняется 11 700 рублям.

«Если беременная женщина встанет на учет в женской консультации на ранних сроках, в первые 12 недель, она может рассчитывать на новое пособие от государства», – отмечают в ПФР.

Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по России прожиточный минимум равняется 12 702 рублям, то есть пособие составит около 6351 рубля.

Увеличение МРОТ в стране повлечет за собой пересчет размеров пособий, которые от него зависят. В том числе это коснется минимальных выплат по беременности и родам.

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