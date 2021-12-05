Шесть подростков угрожали массовым расстрелом в одной из школ в Мичигане

Лансинг, 5 декабря. Полиция штата Мичиган предъявила обвинение шестерым подросткам из-за того, что они угрожали устроить насилие в школах. Еще один хранил оружие на территории учебного заведения. Об этом сообщил СBS News.

Six Michigan juveniles charged for allegedly threatening violence against schools in wake of Oxford shooting https://t.co/iVbgZUSPT6 — CBS News (@CBSNews) December 5, 2021

По словам прокурора округа Уэйн Ким Уорти, возраст подростков варьируется от 13 до 15 лет. Шестерым было предъявлено обвинение в ложном сообщении об угрозе терроризма, а еще одному, 13-летнему подростку — хранение оружия в школьной зоне.

«Сейчас юго-восточный Мичиган находится в удушающем положении. К счастью, все эти планы были сорваны, и никто не пострадал. Хотя прокуратура округа Уэйн всегда старалась быть бдительной в этих делах. Это не означает, что они не будут происходить и впредь», — сказала Уорти.

В последние несколько дней полиция штата отметила целую волну сообщений в соцсетях с угрозами в адрес школ.

Обвинения последовали после того, как 15-летний Итан Крамбли взял оружие отца, пришел с ним в школу в городе Оксфорде в штате Мичиган и устроил стрельбу. В результате погибли четыре человека и еще семь получили ранения. Полицейские задержали родителей стрелка Джеймса и Дженнифер Крамбли, которых обвинят в том, что они могли знать о склонности сына к агрессии и его планах, но ничего не сделали. Подростку предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.