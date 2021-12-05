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Шесть подростков угрожали массовым расстрелом в одной из школ в Мичигане

Весь мир
Шесть подростков угрожали массовым расстрелом в одной из школ в Мичигане
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Лансинг, 5 декабря. Полиция штата Мичиган предъявила обвинение шестерым подросткам из-за того, что они угрожали устроить насилие в школах. Еще один хранил оружие на территории учебного заведения. Об этом сообщил СBS News.

По словам прокурора округа Уэйн Ким Уорти, возраст подростков варьируется от 13 до 15 лет. Шестерым было предъявлено обвинение в ложном сообщении об угрозе терроризма, а еще одному, 13-летнему подростку — хранение оружия в школьной зоне.

«Сейчас юго-восточный Мичиган находится в удушающем положении. К счастью, все эти планы были сорваны, и никто не пострадал. Хотя прокуратура округа Уэйн всегда старалась быть бдительной в этих делах. Это не означает, что они не будут происходить и впредь», — сказала Уорти.

В последние несколько дней полиция штата отметила целую волну сообщений в соцсетях с угрозами в адрес школ.

Обвинения последовали после того, как 15-летний Итан Крамбли взял оружие отца, пришел с ним в школу в городе Оксфорде в штате Мичиган и устроил стрельбу. В результате погибли четыре человека и еще семь получили ранения. Полицейские задержали родителей стрелка Джеймса и Дженнифер Крамбли, которых обвинят в том, что они могли знать о склонности сына к агрессии и его планах, но ничего не сделали. Подростку предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.

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