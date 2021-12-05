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Forbes объяснил борьбой с шопоголиками введение Wildberries платы за возврат товаров

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 15:31
Экономика
Forbes объяснил борьбой с шопоголиками введение Wildberries платы за возврат товаров
wildberries.ru  /  Prt Scr

Москва, 5 декабря. Маркетплейс Wildberries ввел платный возврат товаров для определенной категории покупателей, пишет Forbes. Речь идет о шопоголиках — тех, кто заказывает много одежды, обуви и других товаров, но мало оплачивает. 

Официальный представитель компании не ответил на просьбы журналистов прокомментировать нововведение. Однако после публикации статьи там отметили, что новая модель доставки вводится в тестовом режиме и будет актуальна для клиентов с долей возвратов от 90%.

«Люди зачастую делают большие (более 15 артикулов) заказы, смотрят, меряют, иногда фотографируются, а в итоге ничего не берут. Либо отказываются от товара, либо оформляют его возврат», — поделился один из сотрудников пунктов выдачи заказов.

Юристы считают, что требование возврата денег со стороны Wildberries правомерно. Руководитель департамента контроля качества юридической фирмы «Амулекс.ру» Нурида Ибрагимова пояснила, что норма закона, регламентирующая возврат, была введена еще в 2005 году. Вероятно, компания ей широко не пользовалась.

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук ранее заявила, что на российском рынке растет число покупок ювелирных изделий и автомобилей. При этом потребление повседневных недорогих товаров постепенно снижается.

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forbes комиссия wildberries возврат товара
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