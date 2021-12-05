Адвокат Маргулис рассказала, кто может унаследовать имущество артистки Нины Ургант

Санкт-Петербург, 5 декабря. Актриса Нина Ургант скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. Среди ее наследства осталась шикарная квартира в историческом центре Санкт-Петербурга с видом на Мариинский театр. Адвокат Жанна Маргулис рассказала, кто может претендовать на недвижимость звезды картины «Белорусский вокзал».

Долгое время артистка проживала в любимой квартире в центре Северной столицы. Семья, а именно сын и двое любимых внуков, среди которых шоумен и телеведущий Иван Ургант, уговаривали престарелую актрису переехать в Москву, однако звезда советского кинематографа постоянно отказывалась.

Маргулис утверждает, что если артистка успела составить завещание, то не исключается возможность наследования ее внучкой Марией, которая на данный момент проживает в Нидерландах с двумя сыновьями. Полноправным наследником может оказаться любой человек из семьи Нины Ургант. Слова адвоката передает портал Teleprogramma.pro.

«Нина Николаевна могла оставить наследство кому угодно. Если завещания нет, то первыми на ее имущество могут претендовать родители, супруг или дети. В данном случае все права перейдут сыну. Внуки относятся к наследникам третьей очереди», — объяснила юрист.

Покойную актрису ценили и любили не только зрители, но и члены семьи. Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант до последнего дня своей бабушки питал к ней нежную и трепетную любовь. Шоумен вспомнил о счастливых моментах из детства в Санкт-Петербурге.