Матвиенко передала королю Бахрейна пронизанное уважением и дружбой послание Путина

Манама, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа придают огромное значение углублению сотрудничества между двумя государствами. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, которая выступила на заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн, послание Путина королю Бахрейна содержит в себе настрой на отношения, основанные на вере в порядочность, честность и обязательность сторон. Она подчеркнула, что для нее большая честь исполнить такое поручение российского главы государства.

"Лидеры наших стран, между которыми установились доверительные отношения, придают особое значение углублению уже налаженного сотрудничества и распространению этого опыта на новые сферы взаимного интереса. Таким настроем пронизано и послание президента на имя его Величества, короля Бахрейна, которое я имею честь передать по поручению главы российского государства", — высказалась Матвиенко.

Ранее сообщалось, что все страны Персидского залива хотят разорвать дипломатические отношения с Ливаном в ближайшее время. Такую информацию распространили средства массовой информации.