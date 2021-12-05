МИД Алжира заявил о планах республики стать непостоянным членом Совбеза ООН

Оран, 5 декабря. Министр иностранных дел Рамтан Ламамра заявил о стремлении Алжира попасть в СБ ООН. По его мнению, настало время передать голос континента на международной арене.

«АНДР может стать непостоянным членом Совета Безопасности во время следующей сессии», — добавил глава МИД.

Заявление последовало за встречей посла Алжира в Эфиопии Салеха аль-Хамди, директора Института контртеррористических исследований Дрисса Мунира Аллали и председателя малийского Комитета по дальнейшим действиям в достижении примирения Буджемы Дельми, на которой стороны единогласно признали дипломатические шаги АНДР на международных форумах.

Накануне состоялся трехсторонний брифинг в кулуарах африканской конференции по вопросам мира и безопасности, прошедший в Оране. Спикеры подчеркнули, что Алжир продвинул миротворческие операции в ряде континентальных стран, поэтому республика вправе занять место в Совбезе ООН.

Буджема Дельми отметил, что другим государствам необходимо перенять подход АНДР в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. По его словам, Алжир — единственная страна в Африке, которая не платит выкуп боевикам.

«Путь к антитеррору неизбежно проходит через принятие успешного подхода к безопасности, аналогичного опыту АНДР, которую не шантажируют экстремистские группы. Нужно определить, откуда боевики берут финансовые ресурсы, которые не ограничиваются только выкупом и торговлей людьми», — разъяснил он.

В свою очередь, посол Салех аль-Хамди подчеркнул, что, если учесть дипломатическое положение, занимаемое Алжиром на региональном и международном уровнях, тогда пришло время предоставить стране непостоянное членство в Совете Безопасности ООН.

«Террористические группы не знают границ, они думают и действуют сообща, чтобы достичь цели — посеять хаос, что требует от государств — членов совместной работы в единых рамках для противостояния угрозе», — сказал он.

По его мнению, Африканскому союзу необходимо активизировать комитеты по вопросам мира и безопасности, чтобы изучить, как противостоять боевикам, число которых на континенте в 2021 году возросло на 15%.

Ранее Алжир ликвидировал международную сеть по незаконному ввозу мигрантов в Европу, которая действовала на территории стран Магриба.