Захарова отреагировала на инцидент с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота»

Москва, 5 декабря. Маневры американских ВВС над Черным морем подвергают угрозе гражданскую авиацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что летевший в Москву из Тель-Авива гражданский самолет был вынужден сменить курс из-за приблизившегося к нему разведывательного воздушного судна ВВС США. В Telegram-канале Захарова написала, что действия американской авиации могли привести к катастрофе.

«И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — заявила она.

Отметим, что на борту принадлежащего «Аэрофлоту» лайнера сработала сигнализация об опасном сближении. Дело в том, что выполнявший полет над Черным морем иностранный самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации.