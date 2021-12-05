Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 15:25
15:23
Происшествия
Крупный пожар уничтожил склад с обувью в Подмосковье
15:22
Общество
Адвокат Маргулис рассказала, кто может унаследовать имущество артистки Нины Ургант
15:18
Общество
Врач Мацкеплишвили заявил, что смертность от COVID-19 можно снизить своевременным лечением
15:13
Политика
Матвиенко передала королю Бахрейна пронизанное уважением и дружбой послание Путина
15:08
Весь мир
МИД Алжира заявил о планах республики стать непостоянным членом Совбеза ООН
15:04
Происшествия
Замглавы Солнечногорска Александра Квасникова задержали по подозрению во взяточничестве
15:01
Политика
Захарова отреагировала на инцидент с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота»
15:00
Общество
Малое количество дворников: петербуржцы назвали причины снежного коллапса в городе
14:59
Происшествия
Жителя Карелии отправили на десять лет в тюрьму за убийство арендатора квартиры
14:59
Общество
«Омикрон» мог распространится по миру из-за передачи вируса от человека к животным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова отреагировала на инцидент с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота»

Политика
Захарова отреагировала на инцидент с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 5 декабря. Маневры американских ВВС над Черным морем подвергают угрозе гражданскую авиацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что летевший в Москву из Тель-Авива гражданский самолет был вынужден сменить курс из-за приблизившегося к нему разведывательного воздушного судна ВВС США. В Telegram-канале Захарова написала, что действия американской авиации могли привести к катастрофе.

«И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — заявила она.

Отметим, что на борту принадлежащего «Аэрофлоту» лайнера сработала сигнализация об опасном сближении. Дело в том, что выполнявший полет над Черным морем иностранный самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова отреагировала на инцидент с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота»
захарова мид рф ввс сша провокации
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать