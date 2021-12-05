Засуха вынудила Турцию перейти на сверхпотребление российского газа

Москва, 5 декабря. Турецкая экономика зависима от Москвы: экспорт продукции из РФ в страну с начала года вырос почти на две трети — с 14,1 млрд до 22,6 млрд долларов, передает агентство TurkStat.

В основном Россия поставляет в Турцию природный газ. Сверхпотребление турками российского сырья связано, в первую очередь, с летней засухой, поскольку из-за нее турецкие ГЭС были вынуждены резко снизить обороты. Электростанции функционировали во многом благодаря голубому топливу.

С учетом роста потребления Турция стала одним из главных зарубежных рынков «Газпрома». РФ закачивает партнерам столько же газа, сколько Иран и Азербайджан вместе взятые. И даже после того, как засуха закончится, Анкара останется важным импортером «газпромовского» сырья.

По итогам 11 месяцев турецкие власти увеличили поставки российского газа на 83,7%. Однако в ноябре местная компания Botas снизила прокачку, поскольку уже выбрала все годовые объемы на 20 млрд кубометров топлива и даже превысила этот показатель.