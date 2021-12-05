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Власти Литвы призвали местных жителей ждать низких цен на газ до весны

Экономика
Власти Литвы призвали местных жителей ждать низких цен на газ до весны
pxhere.com

Вильнюс, 5 декабря. Стоимость газа и электроэнергии снизится в Литве не раньше, чем весной, предупредил министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

По его словам, цены начнут резко снижаться приблизительно в апреле. При этом, как он подчеркнул, это только прогноз, и лишь потом станет известно, насколько он сбудется. Министр также считает, что нынешняя ситуация с высокими ценами носит временный характер.

Европейские газовые хранилища к началу зимы оказались незаполненными. Отставание в закачке составляет более 20%. В связи с этим стоимость газа на спотовом рынке находится на пике и превышает 1000 долларов за тысячу кубометров.

Литва долгое время пыталась отказаться от импорта российского газа. К настоящему времени страна в основном добилась поставленной цели, однако для населения это обернулось серьезными убытками, так как тарифы за отопление и электроэнергию значительно выросли.

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газ литва прибалтика энергетический кризис
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