Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Лиллехаммер, 5 декабря. Первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском городе Лиллехаммер.

Россию в Норвегии представляли спортсменки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второе место досталось сборной Швеции. Лыжницы из Норвегии выиграли бронзовые медали.

Ранее мужская сборная России выиграла серебряные медали в эстафете по лыжным гонкам на втором этапе Кубка мира в Норвегии. В ее составе участвовали Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов.