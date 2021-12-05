Повышенная волатильность на рынке нефти сохранится в течение грядущей недели

Москва, 5 декабря. Повышенная волатильность на нефтяном рынке останется, хотя ниже минимумов прошедшей недели показатели не опустятся. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Стоимость нефти Brent может подняться до 75,5 доллара за баррель и более. В среднесрочной перспективе консервативный подход ОПЕК+ уравновешивается прогнозами по переходу рынка к устойчивому профициту предложения в 2022 году, добавил эксперт.

Цены на газ могут остаться в районе 1000 долларов за тысячу кубометров, поскольку ни знаковых новостей по погодным факторам, ни серьезных изменений запасов сырья, скорее всего, не предвидится, добавил Александров. Кроме того, возможный ранний запуск «Северного потока — 2» все так же остается фактором «медвежьей» неопределенности для цен.

Курс рубля к доллару на предстоящей неделе будет находиться в диапазоне 73-75 единиц и 82-84 единицы к евро с тенденцией на укрепление. Такой прогноз представил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.