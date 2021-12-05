Михаил Хазин подсчитал, как быстро Россия обнулит «адские санкции» США

Вашингтон, 5 декабря. России понадобится от силы три месяца, чтобы нивелировать эффект самых жестких санкций США, но у Вашингтона не будет и этого времени.

Дело в том, что обещанные представителями Госдепа «адские санкции» против России ударят намного сильнее по мировому рынку и самим Соединенным Штатам Америки. РФ сможет полностью восстановиться и переформатировать экономику примерно за три месяца, в то время как Вашингтон столкнется с последствиями экономического бумеранга уже через три дня.

Такой прогноз на случай введения беспрецедентных (как тоже заявляли в Госдепе) санкций против России в эфире канала «Соловьев LIVE» сделал экономист Михаил Хазин, заверив зрителей, что американцы вряд ли отважатся на такой шаг, так как эффект ограничений ударит по ним куда больнее, чем по россиянам.

Федеральное агентство новостей /

«Фактически, единственные реальные санкции — это эмбарго на экспорт, в данном случае у нас это нефть, нефтепродукты и газ, и арест всех активов за пределами страны, не столько государства (тут у них возникнут проблемы), сколько всех физических лиц. Фактически закрытие границы по периметру. Сделать это можно, но такой шаг вызовет одномоментный спад, а то и обрушение мировых рынков, что тут же ударит по США. Россия обнулит эти самые «адские санкции», то есть отладит новую систему экономики до идеала и нивелирует эффект ограничений самое большее за три месяца. Систему электронных платежей, в случае отключения SWIFT вообще возродят за пару дней. Но опять-таки Вашингтон на это не пойдет. Еще раз повторю — это обоюдоострое оружие. И если еще пять лет назад оно могла стать для нас смертельным, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Смертельным такой шаг станет для США. Причем пожалеют американцы тут же», — подчеркнул экономист.

Михаил Хазин добавил, что самым заметным ударом, затрагивающим привычный комфорт, может стать отключение программного обеспечения, на котором работают сейчас все смартфоны — Apple и Google. У России есть свои аналоги операционных систем, но на внедрение их в обиход уйдет несколько месяцев, в течение которых придется пользоваться по старинке старыми кнопочными телефонами. Для США эта история тоже сопряжена с определенными сложностями, поэтому никто на такой шаг не пойдет. В общей сложности американцы на данный момент способны угрожать только вышеупомянутым эмбарго энергоресурсам, но навредят они этим только Европе. Китай, Индию и всю Азию в целом они никак не заставят присоединиться к этим запретам.

Исходя из всего вышеперечисленного можно с уверенностью утверждать, что все угрозы Вашингтона не имеют под собой реального основания. Это лишь очередная информационная кампания, раздутая, кстати, с подачи Петра Порошенко, накануне призвавшего ввести против РФ «адские санкции», после чего эту формулировку понесли крупные американские СМИ и даже представители Госдепа.

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