Издание Der Spiegel предрекло крах партии Курца после его ухода из политики

Берлин, 5 декабря. Уход Себастьяна Курца из политики ознаменует непростые времена для Австрийской народной партии, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Как отметили журналисты, снижение рейтинга партии, которое началось еще при Курце, будет лишь усиливаться на фоне пандемии коронавируса. Авторы статьи не исключили, что Курц намеренно ушел, чтобы ухудшение рейтинга не связывали с его персоной.

Немецкие журналисты напомнили, что карьера Курца стала уникальной для политика послевоенных годов. Уже в 24 года он стал статс-секретарем по интеграции, после этого — министром иностранных дел, главой партии и наконец канцлером Австрии.

Ему предрекали пост председателя Еврокомиссии или генсека ООН, Курц был примером для остальных европейских консерваторов, но теперь все изменилось. В отношении политика выдвинуты обвинения в коррупции.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

«Можно допустить и то, что он еще вернется на политическую арену. По крайней мере, его выступление не производит впечатления, что речь действительно идет об окончательном уходе», — заключили авторы Der Spiegel.

Ранее сообщалось, что новый лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер даст присягу в качестве канцлера 6 декабря. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен также приведет к присяге новых министров, кандидатуры которых предложил лидер политсилы.