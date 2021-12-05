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Глава ВТБ Костин считает инфляцию в 8% потолком

Экономика
Глава ВТБ Костин считает инфляцию в 8% потолком
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 декабря. Инфляция в России может достичь 8%, что будет предельным показателем, рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, двузначной инфляции в России не будет. Топ-менеджер также обратил внимание, что с ростом инфляции увеличиваются и банковские ставки по депозитам.

«Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках, они тоже больше получат. Прямая связь», — добавил Костин.

Росстат ранее сообщил, что по итогам 2021 года инфляция в России может оказаться выше 8%. Как считают экономисты, жесткая позиция Центробанка способна замедлить рост цен, однако к концу года инфляция все равно будет не ниже 8%.

Руководство страны обеспокоено ростом цен на товары и услуги. Так, президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет» призвал чиновников действовать на опережение в борьбе с инфляцией.

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инфляция втб костин
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