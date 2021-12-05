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Орбитальный аппарат Venus Express зафиксировал следы вулканической активности на Венере

Наука
Орбитальный аппарат Venus Express зафиксировал следы вулканической активности на Венере
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Международная команда ученых проанализировала данные с орбитального аппарата Venus Express и выяснила, что вулкан Идунн Монс на Венере мог проявлять активность.

Аппарат Venus Express работал на орбите Венеры с 2006 по 2014 год. Он фиксировал внешние изменения поверхности планеты, благодаря чему специалистам удалось заметить потоки лавы вокруг вулкана.

Кроме того, ученые обнаружили изменение ветров на поверхности Венеры. Они уверены, что вулкан по-прежнему является активным. В будущем эксперты надеются, что их теорию докажут данные двух запланированных миссий на эту планету — VERITAS и DAVINCI+.

Астрофизики лаборатории NASA ранее предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Он пройдет рядом с планетой на расстоянии примерно 4 млн километров.

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