Голкипер Свинов рассказал о своем отношении к шуткам про фамилию и переход в «Спартак»

Москва, 5 декабря. Новичок «Спартака» Илья Свинов заявил, что нормально относится к шуткам про свою фамилию и переход в стан московского коллектива.

Голкипер признался, что счастлив оказаться в самом титулованном и великом клубе России. Свинов отметил, что ему придется бороться за место в основе с Александром Селиховым и Александром Максименко.

«Нормально отношусь [к шуткам про фамилию и переход в «Спартак»]. Доволен подписать контракт с таким клубом. Очень большой клуб, великий. Самый титулованный клуб в России. Счастлив. Не мог представить (такое развитие карьеры), немного не верится. «Спартак» — один и самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за самые высокие места, за чемпионство. Хочется становиться сильнее», — сказал Свинов в интервью на YouTube-канале столичного клуба.

«Спартак» накануне объявил о переходе 21-летнего вратаря Свинова из воронежского «Факела». Свинья является неофициальным символом красно-белых.