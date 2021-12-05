Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 15:24
15:23
Происшествия
Крупный пожар уничтожил склад с обувью в Подмосковье
15:22
Общество
Адвокат Маргулис рассказала, кто может унаследовать имущество артистки Нины Ургант
15:18
Общество
Врач Мацкеплишвили заявил, что смертность от COVID-19 можно снизить своевременным лечением
15:13
Политика
Матвиенко передала королю Бахрейна пронизанное уважением и дружбой послание Путина
15:08
Весь мир
МИД Алжира заявил о планах республики стать непостоянным членом Совбеза ООН
15:04
Происшествия
Замглавы Солнечногорска Александра Квасникова задержали по подозрению во взяточничестве
15:01
Политика
Захарова отреагировала на инцидент с самолетом ВВС США и лайнером «Аэрофлота»
15:00
Общество
Малое количество дворников: петербуржцы назвали причины снежного коллапса в городе
14:59
Происшествия
Жителя Карелии отправили на десять лет в тюрьму за убийство арендатора квартиры
14:59
Общество
«Омикрон» мог распространится по миру из-за передачи вируса от человека к животным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Голкипер Свинов рассказал о своем отношении к шуткам про фамилию и переход в «Спартак»

Спорт
Голкипер Свинов рассказал о своем отношении к шуткам про фамилию и переход в «Спартак»
Prt Scr youtube.com  /  FC Spartak Moscow

Москва, 5 декабря. Новичок «Спартака» Илья Свинов заявил, что нормально относится к шуткам про свою фамилию и переход в стан московского коллектива.

Голкипер признался, что счастлив оказаться в самом титулованном и великом клубе России. Свинов отметил, что ему придется бороться за место в основе с Александром Селиховым и Александром Максименко.

«Нормально отношусь [к шуткам про фамилию и переход в «Спартак»]. Доволен подписать контракт с таким клубом. Очень большой клуб, великий. Самый титулованный клуб в России. Счастлив. Не мог представить (такое развитие карьеры), немного не верится. «Спартак» — один и самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за самые высокие места, за чемпионство. Хочется становиться сильнее», — сказал Свинов в интервью на YouTube-канале столичного клуба.

«Спартак» накануне объявил о переходе 21-летнего вратаря Свинова из воронежского «Факела». Свинья является неофициальным символом красно-белых.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Голкипер Свинов рассказал о своем отношении к шуткам про фамилию и переход в «Спартак»
футбол спартак свинов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать