Слова Воланда из «Мастера и Маргариты» стали пророческими для Градского

Москва, 5 декабря. Высказывания музыканта Александра Градского о смерти стали пророческими. Композитор любил повторять слова Воланда из книги «Мастер и Маргарита», который говорил, что «человек внезапно смертен».

Для многих коллег и близких смерть выдающегося музыканта стала неожиданностью. Градский еще при жизни размышлял о том, как будут жить родные после его смерти. В интервью изданию Wday наставник шоу «Голоc» рассказывал, что молодой жене Марине Коташенко после его ухода придется многому учиться самостоятельно.

«Я далеко не вечен, и ей придется этим заниматься. «Человек внезапно смертен», — говорил Воланд. Но у нее будет достаточно большой люфт, за который она сможет разобраться», — заявлял Градский.

Предыдущая жена композитора также почти не работала, когда они жили вместе, но после развода научилась все делать сама. Градский отмечал, что только кажется, что женщины без мужчины ничего не могут. Если человека хоть немного подготовить, он сам во всем разберется, говорил музыкант.

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания с музыкантом проходила в его театре «Градский Холл».