Продюсер бондианы Брокколи сообщила о возвращении агента 007 на экраны

Вашингтон, 5 декабря. Продюсер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» Барбара Брокколи анонсировала возвращение легендарного агента 007.

Брокколи отметила, что пока не знает, как именно специальный агент вернется на экраны после эффектного ухода актера Дэниэла Крэйга из франшизы, однако это обязательно произойдет, пишет Deadline.

«Он вернется. Можете не сомневаться, Джеймс Бонд вернется», — заверила Брокколи.

Вышедшая в 2021 году картина «Не время умирать» стала пятым и последним фильмом серии для Крэйга и 25-м для оригинальной бондианы. В роли агента 007 британский актер дебютировал еще в 2006 году в фильме «Казино Рояль».

Шпионский боевик «Не время умирать» стал самой кассовой картиной не только 2021 года, но и эпохи пандемии — прокатные сборы превысили 733 миллиона долларов (более 53 миллиардов рублей). На международного зрителя пришлась большая часть проката, в рамках американской премьеры было собрано 154 млн долларов.