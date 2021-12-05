Украинский политик Медведчук поздравил Медведева с избранием на должность председателя ЕР

Киев, 5 декабря. Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обратился к Дмитрию Медведеву.

В своем обращении украинский политик поздравил заместителя главы Совбеза РФ с переизбранием на должность председателя партии «Единая Россия». Текст обращения опубликован на сайте ОПЗЖ.

«Искренне желаем вам с честью, демонстрируя ваш высокий профессионализм и принципиальность, успешно продолжить работу на посту председателя партии «Единая Россия». Новых свершений и достижений!» — говорится в письме Медведчука.

Днем ранее партия «Единая Россия» переизбрала Дмитрия Медведева своим председателем. Об этом свидетельствует решение съезда политсилы. Члены объединения встретились 4 декабря в Москве.