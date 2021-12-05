Глава МФКК Рокка заявил о готовности обсудить с Путиным ситуацию с беженцами на границе ЕС

Москва, 5 декабря. Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка анонсировал онлайн-переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Рокки, в ходе общения он рассмотрит с Путиным ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе и вопросы вакцинации. Переговоры в режиме видеосвязи состоятся вечером 5 декабря.

«Вопрос вакцинации в мире и поддержку российскому офису Красного Креста и нашей гуманитарной деятельности. Мой главный приоритет сейчас — это вакцинация, доступ к вакцинации», — назвал темы переговоров глава ведомства.

Рокка добавил, что лидеры могут влиять на мировую или региональную повестку.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, встреча состоится в конце декабря.