Моуринью встретил гостей Шомуродова в национальном костюме Узбекистана с кинжалом в руках

Рим, 5 декабря. Делегация Узбекистана посетила штаб-квартиру и базу футбольного клуба «Рома», чтобы навестить форварда «волков» Эльдора Шомуродова.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед встречей с делегацией надел национальный костюм Узбекистана. Гости презентовали португальскому специалисту коллекционный кинжал.

Get Italian Football News в своем Twitter-аккаунте опубликовал фотографию Моуринью в узбекской одежде с кинжалом в руках.

Pr Scr instagram.com / @_GIFN

Напомним, Шомуродов летом 2021 года подписал с «Ромой» пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера нападающего составила 7,5 млн евро. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за «Рому» в 13 матчах, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.