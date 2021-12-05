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Моуринью встретил гостей Шомуродова в национальном костюме Узбекистана с кинжалом в руках

Спорт
Моуринью встретил гостей Шомуродова в национальном костюме Узбекистана с кинжалом в руках
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Рим, 5 декабря. Делегация Узбекистана посетила штаб-квартиру и базу футбольного клуба «Рома», чтобы навестить форварда «волков» Эльдора Шомуродова.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед встречей с делегацией надел национальный костюм Узбекистана. Гости презентовали португальскому специалисту коллекционный кинжал.

Get Italian Football News в своем Twitter-аккаунте опубликовал фотографию Моуринью в узбекской одежде с кинжалом в руках.

Моуринью встретил гостей Шомуродова в национальном костюме Узбекистана с кинжалом в руках
Pr Scr instagram.com / @_GIFN

Напомним, Шомуродов летом 2021 года подписал с «Ромой» пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера нападающего составила 7,5 млн евро. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за «Рому» в 13 матчах, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

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Жозе Моуринью футбол рома эльдор шомуродов
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