Захарова: МИД РФ следит за ситуацией с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

Москва, 5 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с осужденной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой.

По ее словам, вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти, по которому ей грозит до шести лет тюрьмы, находится в повестке российского внешнеполитического ведомства. Соответствующим заявлением она поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», — подчеркнула Захарова.

Ранее адвокат Антон Гашинский рассказал, что Сапегу возможно переведут в Россию после вынесения приговора суда. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может помиловать россиянку.