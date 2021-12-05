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Захарова: МИД РФ следит за ситуацией с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 14:13
Политика
Захарова: МИД РФ следит за ситуацией с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 5 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с осужденной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой.

По ее словам, вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти, по которому ей грозит до шести лет тюрьмы, находится в повестке российского внешнеполитического ведомства. Соответствующим заявлением она поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», — подчеркнула Захарова.

Ранее адвокат Антон Гашинский рассказал, что Сапегу возможно переведут в Россию после вынесения приговора суда. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может помиловать россиянку.

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Все новости / Политика / Захарова: МИД РФ следит за ситуацией с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
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