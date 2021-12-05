Певица Ротару накричала на рабочего во время концерта «Песня года»

Москва, 5 декабря. Советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару разозлил инцидент, произошедший в московском «Мегаспорте». Выступление звезды на концерте «Песня года» чуть не испортил технический работник зала.

Шестичасовой концерт «Песня года» телезрители в первые увидят в январе 2022 года. Фестиваль отмечал свой 50-летний юбилей и особенно ждал вокалистку Софию Ротару. Народная артистка СССР уже несколько лет не выступает на территории России, приезжая только по особенным случаям.

Многотысячный зал с трепетом ждал выход любимой артистки. Как только исполнительница появилась на сцене — «Мегаспорт» наполнился звуками оваций. Столько букетов, сколько унесла Ротару в тот вечер, не унес ни один другой артист.

Звезда радовала зрителей композициями, однако в какой-то момент шоу пошло не по плану. Во время «пересменки» между номерами Ротару собирала цветы поклонников и заметила на сцене рядом с музыкантами и танцорами работника технической службы концертного зала. Молодой человек оказался незваным гостем — сразу несколько камер были направлены на сцену и записывали телешоу. Такой непрофессионализм вывел Ротару из себя, пишет kp.ru.

«Куда вышел?! Куда?!» — резко окрикнула парня звезда.

Ранее появились слухи о тяжелом заболевании Ротару. На одном из последних концертов фанаты заметили сильный тремор рук у певицы. Концертный директор артистки опроверг домыслы о том, что вокалистка страдает тяжелым недугом. По его словам, несмотря на огромный сценический опыт, Софии Ротару до сих пор волнительно появляться перед публикой.