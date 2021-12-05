Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины

Минск, 5 декабря. Военного атташе при посольстве Украины вызвали в минобороны Белоруссии и вручили ему ноту протеста из-за инцидента с нарушением госграницы республики.

Белорусское оборонное ведомство оповестило атташе о том, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов по линии международного военного сотрудничества и контроля над вооружениями. Подчеркивается, что во время беседы также были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Киева от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности.

«Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу Белоруссии в районе населенного пункта Новая Рудня. По имеющейся информации, инцидент произошел во время учений ВСУ.