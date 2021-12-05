Градский покупал молодой жене Коташенко любую вещь, которая ему понравится

Москва, 5 декабря. После смерти музыканта Александра Градского стали появляться подробности о жизни композитора с молодой женой Мариной Коташенко. Пара прожила вместе более 17 лет, но сыграла свадьбу только за месяц до трагической смерти знаменитости.

Градский в 2019 году рассказывал изданию Wday, что за время совместной жизни с Коташенко у них практически не было споров.

«Марина — очень спокойный человек по части траты денег и всевозможных глупостей, которые женщин обычно окружают. Ей необязательно покупать себе что-то дорогое. Хотя она, конечно, как любая девочка, хочет что-то новое: в этом уже ходила, другое надоело», — отмечал Градский.

Он считал, что Коташенко умела носить любые вещи — и в дорогих, и в обыкновенных нарядах она выглядела просто потрясающе.

«Единственное, что мы придумали: если Марина надевает что-то и я говорю: «О! Хорошо!», тогда это покупаю, сколько бы ни стоило», — поделился Градский.

Градский рассказал, что последней покупкой для Коташенко было пальто, которое им обоим понравилось. В этом же интервью музыкант заметил, что его жене придется научиться обеспечивать себя самостоятельно, так как он не вечен.

Ранее певец Анатолий Алешин, который долгое время дружил с музыкантом Александром Градским рассказал, почему выдающийся композитор решил жениться за месяц до смерти. По его словам, Градский понял, что пришло время обеспечить благополучие матери своих детей.