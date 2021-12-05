Маск объявил о выпуске версии Tesla Cybertruck с четырьмя моторами

Остин, 5 декабря. Миллиардер Илон Маск анонсировал выпуск нового электрического автомобиля Tesla Cybertruck с четырьмя моторами. Производство «официального пикапа планеты Марс» стартует в ближайшее время.

Электрокар получит четыре мотора — по одному на каждое колесо. Все они станут поворотными, а это значит, что водитель сможет разворачивать машину на месте или даже двигаться боком. На тесных парковках такая функция станет хорошим подспорьем.

tesla.com / Tesla

Пикап может выйти в трех разных вариантах. Базовая комплектация почти за 40 тысяч долларов включает в себя запас хода на одной батарее около 400 километров. Премиальная версия будет стоить в два раза дороже, при этом и запас хода будет выше.

Маск ранее продал очередную партию акций компании Tesla. Американский бизнесмен продолжает избавляться от ценных бумаг после опроса, который он провел в Twitter.