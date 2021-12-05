Украинцы выяснили, почему Киев порезал на металл совсем новые стратегические ракетоносцы

Полтава, 5 декабря. Некоторые подробности уничтожения сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160 в начале 90-х вызвали гневную реакцию украинцев.

Украинский политолог Александр Лазарев в рамках проекта «Наша земля» телеканала «НАШ» посетил Музей тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве. Больше всего внимания эксперт уделил сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160, получившему среди летчиков прозвище «Белый лебедь». Украина утилизировала часть легендарных машин, выполняя условия соглашений, подписанных с западными партнерами почти сразу же после провозглашения независимости. Последний экземпляр, каким-то чудом переживший варварский распил на металл, передали полтавскому музею.

После довольно-таки продолжительной экскурсии Александр Лазарев не сдержался и эмоционально выступил перед зрителями, напомнив, что Украина еще в самом начале своего «независимого пути» определила свой дальнейший курс сателлита, уничтожив великое наследие Советского Союза. В своей речи политолог раскрыл совсем уж неприятные подробности утилизации Ту-160, которые украинские СМИ и чиновники при любой власти, если не скрывают, то умалчивают. В частности, Лазарев рассказал, что западные партнеры Украины заплатили лишь по миллиону долларов за уничтожение самолетов. Часть пришлось отдать за долги России. А среди порезанных были два, которые на тот момент лишь недавно сошли с конвейера. То есть украинская власть согласилась уничтожить совсем новые бомбардировщики.

«Уважаемые зрители сейчас от авиации я перейду к политике, потому что это очень важный политический момент. На момент распада СССР нам досталось 19 сверхзвуковых ракетоносцев. В России на тот момент было лишь 6. Но в 1992 году Украина по указке западных партнеров подписала договор об утилизации ядерных бомбардировщиков. Ради одобрения западных партнеров, которые о нас сейчас так «заботятся», мы распилили все Ту-60, получив примерно по миллиону за каждую машину в виде взятки-помощи. А те, которые не распилили, у нас выкупила Россия за 280 миллионов долларов в качестве погашения долга. А среди тех, что мы собственными руками уничтожили были как минимум два, которые только сошли с конвейера (это в пику тем, кто говорит, что избавились от старья). Первым порезали борт №24, выпущенный в 1989 году и налетавший 466 часов, а вторым — борт №13, выпущенный в 1991 году и налетавший всего 18 часов. Такое вот у нас вышло первое празднование независимости», — не сдерживая грустной иронии признал Лазарев.

Сюжет, посвященный последнему на Украине «Белому лебедю», вызвал немалый ажиотаж в украинском сегменте социальных сетей. Больше всего украинцев удивил возраст уничтоженных машин. Многие признавали, что не знали таких подробностей, так как об этом раньше не писали и не говорили на ТВ. В ходе бурных дискуссий под роликом «Нашего» украинцы не только разнесли в пух и прах украинскую власть всех режимов, но и выяснили, зачем же Киев в начале 90-х порезал на металл даже совсем новые ракетоносцы.

Федеральное агентство новостей /

«Неожиданная правда! Да что тут думать. Стелились перед янки. Таким образом демонстрировали преданность. Даже жадность ради этого заглушили. Это ж сколько даже тогда на самом деле стоил новенький Т-160? Представить страшно. Но все кануло в Лету. Металл за океан уплыл. В качестве благодарности за озабоченность и поддержку»; «Молодцы, храним память о посетившей нас цивилизации. Надеюсь, что до настоящего карго культа, самолетов из веток и листьев, не дойдет. Хотя...хотя все может быть. И эти на цветмет распилить можем»; «Это гордость и сила, но не Украины. А СССР — страны, в которой я родился. А для Украины это совок. Так что нечем гордиться»; «Хватит уже себя дурить! Нет и не было никогда Украины. Украина — это всего лишь географическая область окраины России! Без России мы никто»; «Россия тогда правильно сделала. И она уже новые строит. Только эти самолеты — наследие СССР, от которого мы отказались. До сих пор неясно, почему все самолеты не декоммунизированы. Срочно! А то всех на «Миротворец», и командование ВВС наших и даже директора этого музея», — иронизируют украинские пользователи Сети.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец предрек начало операции РФ по защите демократии в Карибском бассейне после угроз Байдена.