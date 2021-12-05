Экспортеры нефти и газа могут выиграть от энергетического перехода

Москва, 5 декабря. Крупные экспортеры нефти и газа могут получить преимущество при глобальном энергетическом переходе из-за нестабильности цен, связанных с дефицитом предложения, считают авторы американского издания Foreign Affairs.

Они отмечают, что сочетание давления на инвесторов с целью отказа от ископаемого топлива и неопределенности в отношении перспектив углеводородов уже являются тревожным сигналов, так как в ближайшие годы капиталовложения в отрасль могут резко упасть. Это приведет к сокращению поставок нефти даже при высоком спросе, как происходит сейчас.

По мнению экспертов, переход на экологически чистую энергию также приведет к усилению влияния некоторых стран, являющихся крупными экспортерами энергоресурсов. Производство нефти наделит их огромным геополитическим влиянием до тех пор, пока сокращение потребление не достигнет существенных значений.

Аналитики Saxo Bank ранее заявили, что власти многих государств не рискнут отказаться от нефти и газа после возникшего энергетического кризиса. Они предположили, что политики ослабят инвестиционную бюрократию в отношении добычи сырья, за счет чего производители смогут снизить цены.