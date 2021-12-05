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Глава ДНР Пушилин пригрозил Киеву уничтожением дронов Bayraktar при любой возможности

Армия
Глава ДНР Пушилин пригрозил Киеву уничтожением дронов Bayraktar при любой возможности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Prt Scr

Донецк, 5 декабря. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что при любой возможности применяемые Киевом в Донбассе беспилотники Bayraktar будут уничтожены.

Стоит отметить, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения на юго-востоке Украины запрещены Минскими соглашениями. Пушилин в ходе общения с московскими журналистами пригрозил Киеву уничтожением ударных дронов.

«При любой возможности БПЛА Bayraktar, применяемые Киевом, будут уничтожены, но пока они держатся на безопасном расстоянии», — сказал он.

Ранее военкор Александр Коц предупредил, что ВСУ могут применить приобретенные у Турции ударные беспилотники против мирных жителей ЛДНР. По его словам, Киев может поставить эту практику на поток.

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