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Источники сообщили о возможном крушении американского БПЛА в центральном Иране

Весь мир
Источники сообщили о возможном крушении американского БПЛА в центральном Иране
wikipedia.org  /  FOX 52 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 5 декабря. В иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария потерпел крушение беспилотный летательный аппарат неустановленной принадлежности. Официальные лица провинции подтвердили подлинность появившихся в интернете фотографий с места происшествия, однако отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие у них какой-либо информации.

Государственные СМИ Ирана опубликовали новость о крушении, также воздержавшись от подробностей. При этом местные источники заявляют, что речь идет о беспилотнике производства США.

По силуэту БПЛА напоминает перехваченный Ираном в 2011 году американский RQ-170 Sentinel, либо созданные по его подобию иранские Shahed Simorgh или Saegheh-2. Плохое качество приведенных фотографий, а также скудная информация об американском БПЛА в открытом доступе не дают возможности с уверенностью опознать модель упавшего аппарата.

Очевидно, что беспилотник почти не пострадал при падении, как зачастую бывает при вынужденной посадке неисправного аппарата на грунт. Трофейный RQ-170 в 2012-м также не получил значительных повреждений, поскольку ПВО Ирана не сбили его, а перехватили контроль и направили аппарат к земле. Но представляется сомнительным, чтобы США повторно допустили такую ошибку, вновь направив дорогостоящий и засекреченный разведчик в тыл противника. Вдобавок по размерам и некоторым конструктивным особенностям беспилотник на фото больше походит на Saegheh-2 — в отличие от полноразмерного Shahed Simorgh, который внешне является практически полной копией RQ-170, Saegheh-2 меньше в размахе крыльев — 12 метров против 20 у оригинала, а также имеет в носовой части выступающее устройство, отсутствующее у двух других моделей.

Примечательно, что днем ранее ряд СМИ сообщил о воздушном взрыве в районе ядерного объекта в Натанзе, который находится в соседней провинции Исфахан. По официальному заявлению командования противовоздушной обороны в этом районе, случившееся связано с проводимыми тренировочными пусками в рамках проверки готовности подразделений к отражению атаки на объект. Подобное объяснение звучит вполне естественным на фоне регулярных заявлений Израиля о подготовке к проведению воздушной операции против Ирана. Тем не менее СМИ со ссылкой на местные источники сообщили, что взрыв мог произойти при перехвате беспилотника, поскольку ранее завод в Натанзе уже становился целью атак и диверсий.

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иран беспилотник бпла
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