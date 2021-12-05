Источники сообщили о возможном крушении американского БПЛА в центральном Иране

Тегеран, 5 декабря. В иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария потерпел крушение беспилотный летательный аппарат неустановленной принадлежности. Официальные лица провинции подтвердили подлинность появившихся в интернете фотографий с места происшествия, однако отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие у них какой-либо информации.

Государственные СМИ Ирана опубликовали новость о крушении, также воздержавшись от подробностей. При этом местные источники заявляют, что речь идет о беспилотнике производства США.

واقعا هواشناسی کشورمون تو این سال ها چقدر عالی پیشرفت کرده که حالا با پهپاد آر کیو 170 ، ابرها رو بارور می کنه.

تصویری که از پهپاد حادثه دیده در چهارمحال و بختیاری منتشر شده ، کاملا با پهپاد آرکیو 170 مطابقت داره ، همون پهپادی که 10 سال قبل در ایران به زمین نشونده شد pic.twitter.com/5CtT126Bcm — سید مهدی حسینی (@newsmehdy) December 5, 2021

По силуэту БПЛА напоминает перехваченный Ираном в 2011 году американский RQ-170 Sentinel, либо созданные по его подобию иранские Shahed Simorgh или Saegheh-2. Плохое качество приведенных фотографий, а также скудная информация об американском БПЛА в открытом доступе не дают возможности с уверенностью опознать модель упавшего аппарата.

Очевидно, что беспилотник почти не пострадал при падении, как зачастую бывает при вынужденной посадке неисправного аппарата на грунт. Трофейный RQ-170 в 2012-м также не получил значительных повреждений, поскольку ПВО Ирана не сбили его, а перехватили контроль и направили аппарат к земле. Но представляется сомнительным, чтобы США повторно допустили такую ошибку, вновь направив дорогостоящий и засекреченный разведчик в тыл противника. Вдобавок по размерам и некоторым конструктивным особенностям беспилотник на фото больше походит на Saegheh-2 — в отличие от полноразмерного Shahed Simorgh, который внешне является практически полной копией RQ-170, Saegheh-2 меньше в размахе крыльев — 12 метров против 20 у оригинала, а также имеет в носовой части выступающее устройство, отсутствующее у двух других моделей.

معاون استانداری چهارمحال و بختیاری گفت پهپاد پیدا شده در منطقه کوهرنگ فرود اضطراری داشته است. به گفته او این #پهپاد پنجشنبه گذشته از فرودگاه شهرکرد برای بارور کردن ابرها پرواز کرده بود اما به علت شرایط نامساعد جوی چترش را بازمی‌کند و روز شنبه به صورت زمینی به مبدا منتقل شده است pic.twitter.com/msSruFo1To — ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 5, 2021

Примечательно, что днем ранее ряд СМИ сообщил о воздушном взрыве в районе ядерного объекта в Натанзе, который находится в соседней провинции Исфахан. По официальному заявлению командования противовоздушной обороны в этом районе, случившееся связано с проводимыми тренировочными пусками в рамках проверки готовности подразделений к отражению атаки на объект. Подобное объяснение звучит вполне естественным на фоне регулярных заявлений Израиля о подготовке к проведению воздушной операции против Ирана. Тем не менее СМИ со ссылкой на местные источники сообщили, что взрыв мог произойти при перехвате беспилотника, поскольку ранее завод в Натанзе уже становился целью атак и диверсий.