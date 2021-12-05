Таинственное свечение обнаружили под снегом на берегу Белого моря

Петрозаводск, 5 декабря. Загадочные огоньки появились под слоем снега на берегу Белого моря. Фотографии необычного явления опубликованы Сети.

Обнаружил таинственное свечение начальник водолазной службы на Беломорской биологической станции Александр Семенов. Он разместил кадры с голубыми точками на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Pr Scr vk.com / Александр Семенов

Согласно предварительной версии специалистов, огоньки могут исходить от планктонных рачков, которых вынесло на берег ветром. Однако для проверки этой теории необходимо провести исследование.

«Это просто с морской водой на приливе кого-то налило и оставило. Яркие очень, они внутри снежков светятся, если слепить. Завтра посмотрим, чего там насобиралось в пробирку», — написал в комментариях к своему посту Семенов.

Ранее свидетелем редкого природного явления стал рыбак из Свердловской области. На реке Тура мужчина заметил идеально ровный ледяной круг, который медленно вращался.