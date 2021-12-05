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Ушаков указал на отсутствие договоренностей по очной встрече Путина и Байдена

Политика
Ушаков указал на отсутствие договоренностей по очной встрече Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 декабря. Россия и Соединенные Штаты пока не приходили к соглашению по личным переговорам их лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он сделал заявление на фоне предстоящей онлайн-встречи сторон. Журналист Павел Зарубин поинтересовался у Ушакова, не планируется ли личных контактов Путина и Байдена после видеосозвона.

«Пока не договорились еще», — ответил помощник президента в эфире канала «Россия-1».

Ранее американский лидер рассказал о намерении провести долгий разговор с российским коллегой и указал на желание прояснить ситуацию с Украиной. Онлайн-встреча лидеров состоится 7 декабря вечером.

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