СМИ рассказали, кто был автором истории о «сговоре Трампа с Россией»

Вашингтон, 5 декабря. Информационные вбросы о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией попали в американские СМИ через юридическую фирму, которая была аффилирована с предвыборным штабом Хиллари Клинтон. Об этом сообщает журнал The Nation.

Ping!! How Those Trump/Russia Stories Got Shopped to the Media | The Nation https://t.co/0CvuPfSKVE — Josh Kraushaar (@HotlineJosh) December 4, 2021

По данным издания, компромат на Трампа, который получил название «досье Стила», начал формироваться в середине 2016 года, вскоре после того как юридическая фирма Perkins Coie, представлявшая интересы Хиллари Клинтон, наняла исследовательскую компанию Fusion GPS. Затем Fusion GPS начала снабжать журналистов информацией о связях экс-президента и Москвы. В частности, там говорилось об использовании серверов «Альфа-Банка» для обмена сообщениями с Trump Organization.

«Fusion GPS также активизировала свои усилия по популяризации «досье Стила», передав копии отчетов избранным журналистам и союзнику Джона Маккейна, покойного сенатора, который организовал передачу досье директору ФБР Джеймсу Коми. А 30 октября Питер Фрич (репортер Wall Street Journal. — Прим. ред.) переслал Франклину Фоеру (сотрудник интернет-издания Slate. — Прим. ред.) твит Сэма Стейна, работавшего тогда в HuffPost, в котором утверждалось, что Коми располагает «взрывоопасной информацией» о связях Трампа с Россией», — говорится в материале The Nation.

Одним из главных действующих лиц являлся бывший федеральный прокурор и тогда еще партнер юридической фирмы Perkins Coie Майкл Сассманн. Именно он распространял в СМИ информацию.

«В середине сентября Сассманн встретился с главным адвокатом ФБР Джеймсом Бейкером, чтобы предупредить его об этих неточностях и сообщить, что средства массовой информации работают над статьей об этом», — пишут авторы материала.

С приближением выборов Fusion GPS усилила распространение этой истории как среди журналистов, так и спецслужб, несмотря на ряд нестыковок. Компания настаивала, что серверы «Альфа-Банка» обменивались сигналами с Trump Organization, однако не поясняла, какого характера была эта информация. В материале приводится переписка представителей Fusion GPS с редакторами крупнейших СМИ США — The New York Times, The New Yorker, ABC и других.

Досье Стила

Досье Стила, или «рашенгейт», — отчет, написанный с июня по декабрь 2016 года, в котором утверждается, что экс-президент Дональд Трамп сотрудничал с российскими властями во время выборов 2016 года. Документ представляет собой сборник необработанных разведывательных данных под авторством бывшего агента MI6 Кристофера Стила, которые он собирал для компании Fusion GPS. В отчете утверждается, что Россия стремилась нанести ущерб Хиллари Клинтон, в том числе делясь негативной информацией с компанией Трампа. Черновик «досье Стила» был полностью опубликован изданием BuzzFeed News 10 января 2017 года. При этом было отмечено, что информация не подтверждена. Документ позднее лег в основу расследования прокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в американские выборы. В итоге связь экс-президента США с российскими властями так и не подтвердилась.