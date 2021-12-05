19FortyFive: беспилотник «Посейдон» заставит США пойти на уступки в переговорах с Россией

Пекин, 5 декабря. Разрабатываемый в России подводный беспилотник «Посейдон» может сыграть ключевую роль в переговорах по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

В публикации американского издания 19FortyFive говорится, что новейшую российскую боевую систему, для которой в РФ активно создаются подводные носители, очень сложно классифицировать. Беспилотник «Посейдон» способен нести на борту ядерное оружие и представляет серьезную угрозу для США, передает «ПолитРоссия».

«Переговорщикам будет трудно иметь дело с этим новым оружием, поскольку Россия рассматривает его как средство сдерживания. С его помощью она хочет заставить американцев пойти на уступки в отношении систем противоракетной обороны», — говорится в статье.

ПолитРоссия /

По мнению экспертов, новый беспилотник станет сильным козырем России, когда будет обсуждаться контроль над вооружениями. Не исключено, что российская сторона потребует от США отказаться от размещения противоракетных систем Aegis Ashore в Румынии и Польше.

«"Посейдон", если он будет успешно развернут в ближайшие пять лет, станет для россиян одним из способов получить еще один козырь в ядерной сфере», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российские грозные ядерные беспилотники могут появиться на вооружении ВМФ РФ уже в 2027 году. По словам аналитиков, это станет неприятным сюрпризом для оппонентов РФ.