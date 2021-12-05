Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 13:56
13:54
Шоу-бизнес
Градский покупал молодой жене Коташенко любую вещь, которая ему понравится
13:54
Общество
Маск объявил о выпуске версии Tesla Cybertruck с четырьмя моторами
13:51
Происшествия
Пожарные спасли более 20 человек из горевшего общежития в Петрозаводске
13:50
Происшествия
Пожилой мужчина за рулем «Жигулей» спровоцировал смертельное ДТП в Амурской области
13:49
Армия
Украинцы выяснили, почему Киев порезал на металл совсем новые стратегические ракетоносцы
13:48
Происшествия
В Мексике полицейские нашли пять мешков с останками людей
13:48
Экономика
Экспортеры нефти и газа могут выиграть от энергетического перехода
13:47
Весь мир
Источники сообщили о возможном крушении американского БПЛА в центральном Иране
13:43
Армия
Глава ДНР Пушилин пригрозил Киеву уничтожением дронов Bayraktar при любой возможности
13:39
Общество
Таинственное свечение обнаружили под снегом на берегу Белого моря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

19FortyFive: беспилотник «Посейдон» заставит США пойти на уступки в переговорах с Россией

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 13:34
Армия
19FortyFive: беспилотник «Посейдон» заставит США пойти на уступки в переговорах с Россией
ПолитЭксперт

Пекин, 5 декабря. Разрабатываемый в России подводный беспилотник «Посейдон» может сыграть ключевую роль в переговорах по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

В публикации американского издания 19FortyFive говорится, что новейшую российскую боевую систему, для которой в РФ активно создаются подводные носители, очень сложно классифицировать. Беспилотник «Посейдон» способен нести на борту ядерное оружие и представляет серьезную угрозу для США, передает «ПолитРоссия».

«Переговорщикам будет трудно иметь дело с этим новым оружием, поскольку Россия рассматривает его как средство сдерживания. С его помощью она хочет заставить американцев пойти на уступки в отношении систем противоракетной обороны», — говорится в статье.

19FortyFive: беспилотник «Посейдон» заставит США пойти на уступки в переговорах с Россией
ПолитРоссия /

По мнению экспертов, новый беспилотник станет сильным козырем России, когда будет обсуждаться контроль над вооружениями. Не исключено, что российская сторона потребует от США отказаться от размещения противоракетных систем Aegis Ashore в Румынии и Польше.

«"Посейдон", если он будет успешно развернут в ближайшие пять лет, станет для россиян одним из способов получить еще один козырь в ядерной сфере», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российские грозные ядерные беспилотники могут появиться на вооружении ВМФ РФ уже в 2027 году. По словам аналитиков, это станет неприятным сюрпризом для оппонентов РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / 19FortyFive: беспилотник «Посейдон» заставит США пойти на уступки в переговорах с Россией
сша беспилотник вмф рф посейдон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать