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Перечень индустриальных парков с правом на господдержку расширили в России

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 13:33
Экономика
Перечень индустриальных парков с правом на господдержку расширили в России
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Список индустриальных парков, получающих государственную поддержку, дополнился еще двумя объектами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о двух индустриальных парках, расположенных в Калужской области и Краснодарском крае — «Грабцево» и «Краснодар». Объем федеральных субсидий для них составит 560,4 и 20,9 млн рублей соответственно, отмечается на сайте кабмина.

Благодаря господдержке управляющие компании этих парков возместят часть расходов на создание и модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для их резидентов.

Промышленные зоны в среднем занимают до 30% территорий российских городов. О способах развития этих территорий ранее рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина.

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кабмин господдержка индустриальные парки
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