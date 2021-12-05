Лавров заявил о неготовности Украины следовать Минским соглашениям

Москва, 5 декабря. Украина не намерена следовать Минским соглашениям по собственной воле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, власти Киева нужно заставлять соблюдать ранее достигнутые договоренности, так как если Украину оставить «наедине с совестью», ничего не произойдет.

«Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами», — сказал глава ведомства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Министр добавил, что Россия хочет привлечь внимание Киева к тому, что это необходимо сделать обязательно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что реализация Минских соглашений позволит снять существующую напряженность вокруг Украины. По его словам, это могло бы решить проблему Донбасса.