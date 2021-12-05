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Евродипломат Боррель: ЕС ведет работу для избежания кризиса из-за ситуации вокруг Украины

Политика
Евродипломат Боррель: ЕС ведет работу для избежания кризиса из-за ситуации вокруг Украины
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 5 декабря. Евросоюз ведет работу, чтобы избежать кризиса на фоне ситуации вокруг Украины, рассказала глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянской газете Repubblica. Помимо этого, евродипломат отметил, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами Восточного партнерства. Во время мероприятия ЕС подчеркнет твердую поддержку Украине, добавил он.

«Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину», — уточнил Боррель.

Ранее он обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем нестабильную гуманитарную ситуацию на границе с Евросоюзом. По его словам, жизни людей необходимо защитить, а гуманитарным организациям должен быть предоставлен доступ.

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Все новости / Политика / Евродипломат Боррель: ЕС ведет работу для избежания кризиса из-за ситуации вокруг Украины
украина евросоюз боррель
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